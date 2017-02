Gifhorn. Die Beamten des SEK aus Hannover waren in der Nacht zu Freitag in die Wohnung des vermeintlichen Islamisten in Gifhorn eingedrungen. Der 41-Jährige – ein Deutscher ohne Migrationshintergrund – ließ sich widerstandslos festnehmen, verletzt wurde niemand. Nach einer Wohnungsdurchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann ein unbescholtener Bürger ohne jeglichen Bezug zu Islamisten ist. Auch wurden weder Waffen noch andere gefährliche Gegenstände gefunden, teilte die Polizei mit.

Anlass für die nächtliche Aktion war nach Angaben der Polizei ein Facebook-Profil, aus dem die Ermittler eine mögliche Anschlagsgefahr abgeleitet hatten. Das Profil zeigte einen Mann mit einer Pistole und hatte eindeutige Bezüge zum Islamischen Staat. Da auf der offenbar gefälschten Facebook-Seite die Telefonnummer des 41-Jährigen angegeben war, rückte die Polizei zur Wohnung des Mannes an. Wie der NDR berichtet, soll der Mann nicht mal über einen Internetanschluss verfügen. "Wir gehen davon aus, dass er vermutlich nichts mit dem Facebook-Account zu tun hatte", sagte ein Polizeisprecher.

frs