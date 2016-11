Goslar. "In den kontaminierten Räumen lagert unter anderem ein Großteil der Akten des Grundbuchamtes", sagte Gerichtsdirektor Arndt Meinecke am Dienstag. Weil die Räume derzeit nur mit Schutzanzug betreten werden könnten und die verpilzten Akten die Keller nicht verlassen dürften, sei die Abwicklung von Grundstücksgeschäften in Goslar derzeit schwierig, sagte der Gerichtsdirektor. Die "Goslarsche Zeitung" hatte berichtet, dass sich der Schimmelpilz "Aspergillus" seit Monaten in den Archivräumen ausbreitet und massenhaft Akten befällt.

Der Kontakt mit dem Pilz kann unter anderem zu Fieber und Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Husten mit Auswurf oder sogar zu Blutungen in der Lunge führen. Die Sanierung der Räume und Akten würde nach Angaben von Gerichtsdirektor Meinecke rund 180 000 Euro kosten. Unklar sei, wer dafür aufkomme.

lni