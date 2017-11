Zirkus-Schimpanse Robby malt jetzt

Celle. Sein Schicksal ist immer noch ungewiss: Der Schimpanse Robby aus dem Celler Circus Belly soll nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Lüneburg in eine Auffangstation für Affen gebracht werden. Sein Besitzer Klaus Köhler legte gegen das Urteil im Frühjahr Berufung ein. Bis über diesen Antrag entschieden worden ist, darf der rund 46 Jahre alte Affe bei Köhler bleiben, aber nicht mehr auftreten. Die Bremer Wildtierärztin Alexandra Dörnath kämpft für den Verbleib von Robby in der Zirkusfamilie. „Er ist auf den Menschen fehlgeprägt, aber er leidet nicht, sondern ist sehr ausgeglichen“, betonte die Veterinärin. Ihn an Artgenossen gewöhnen zu wollen, sei ein „höchstwahrscheinlich tödliches Experiment“.

Dörnath beobachtete den betagten Affen zwölf Tage lang von früh bis spät und brachte ihm eine Staffelei, Stifte und Farben zur Beschäftigung mit. „Fingerfarbe findet Robby eklig. Er malt nur mit dem Pinsel“, sagte die Tierärztin der „Celleschen Zeitung“, die zuerst von Robbys künstlerischer Ader berichtet hatte. Nach dem Gerichtsurteil ist Robbys Haltung ohne Artgenossen tierschutzwidrig. Tierschutzverbände fordern schon länger, die Haltung von Wildtieren im Zirkus ganz zu verbieten.

