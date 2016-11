Hildesheimer Schüler wünschten der Queen zum Geburtstag handschriftlich good luck, fun, peace, love, good friends und: „All the best to you!“ Zwei Mädchen gestalteten das Blatt mit Blumen, einer Krone, die aber zugleich auch eine Geburtstagstorte sein könnte, sowie einer großen 90. Jetzt jubeln die Schüler über Post aus dem Buckingham Palace.