Schule in Hameln nach Amokdrohung geräumt

Hameln. Nach Angaben der Polizei war am Morgen eine E-Mail an die Schule verschickt worden, in der ein Amoklauf angedroht wurde. Die Schüler wurden zunächst in einer nahe gelegenen Sporthalle untergebracht. Zahlreiche Beamte sowie Spürhunde sind im Einsatz. Die Hintergründe sind noch unklar.

Vor einem Jahr hatte es binnen weniger Tage gleich zwei Amokdrohungen gegen Hamelner Schulen gegeben. Neben der jetzt erneut betroffenen Eugen-Reintjes-Berufsschule wurde damals auch die Handelslehranstalt mit mehr als 1500 Schüler geräumt. In beiden Fällen fanden Ermittler vor Orts nichts Verdächtiges.

Nach Amokdrohungen ermittelt die Polizei in der Regel wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Das Gesetz sieht dafür eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen müssen die Verursacher damit rechnen, für die Einsatzkosten aufzukommen.

frs