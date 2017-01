Schulfrei wegen Bombenblindgänger in Lüneburg

Hannover. An drei Schulen fällt der Unterricht aus, auch zwei Krippen und zwei Kindergärten bleiben geschlossen. Rund 1100 Menschen müssten in Sicherheit gebracht werden, sagte eine Polizeisprecherin. Auch ein Altersheim ist betroffen.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Wochenende nach mehrtägiger Suche neben einer Grundschule entdeckt worden. "Die betroffene Grundschule bleibt wegen der Aufräumarbeiten auch noch am Dienstag geschlossen", sagte ein Sprecher der Stadt. Ein zweiter Verdachtspunkt unter der Schule selbst hatte sich nicht bestätigt.

Der 70-Kilogramm-Blindgänger soll am Mittag entschärft werden. In Lüneburg war in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe Fliegerbomben gefunden worden, vor allem in der Nähe des Bahnhofs.

lni