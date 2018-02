Rentner und Hund sterben bei Schwelbrand

Bassum. Polizei und Feuerwehr wurden am Sonnabendvormittag zu einem verqualmten Haus in Bassum-Nüstedt gerufen. Die Ursache war schnell ausgemacht: Ein defekter Heizlüfter schwelte dort bereits seit einiger Zeit. Allerdings waren die Bewohner in dem verqualmten Zimmer. Eine 79 Jahre alte Frau, die pflegebedürftig war, konnte lebend geborgen und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Für ihren 80-jährigen Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät. Bei ihm konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Auch der Hund des Paares überlebte nicht.

Nach ersten Ermittlungen gilt der Heizlüfter als Ursache für die tödlichen Rauchgase.

Von sbü