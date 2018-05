Hannover

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vom Donnerstagnachmittag an erneut unwetterartige Gewitter in ganz Niedersachsen. Vor allem in Ostfriesland sowie im Harz sei mit Starkregen und Gewitter zu rechnen, sagte eine Meteorologin am Donnerstagmorgen mit. In der ersten Nachthälfte werde es dann wieder ruhiger. Für Freitag seien ebenfalls wieder Gewitter vorhergesagt, es bleibe schwül-heiß. Heftige Unwetter hatten in den vergangenen Tagen in Niedersachsen unter anderem für Überschwemmungen gesorgt und hohe Schäden verursacht.

Am Dienstagabend hatten wolkenbruchartige Regenfälle und Blitzschläge Spuren im Süden Niedersachsen hinterlassen: In Bad Gandersheim stand Wasser in den Straßen, Menschen mussten mit Booten aus ihren Häusern geholt werden. Nach Polizeiangaben entstand dort ein Millionenschaden.

Von dpa/RND