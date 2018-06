Bartelsdorf/Westervesede

Ein schwerer Verkehrsunfall am Donnerstag hat die Stimmung zum Beginn des Hurricane-Festivals in Scheeßel getrübt. Drei Personen verunglückten auf der Anreise zum Festivalgelände und verletzten sich dabei zum Teil schwer.

Nach Angaben der Polizei, die sich auf Zeugenaussagen beruft, lief gegen 20.30 Uhr ein Fuchs über die Kreisstraße 211 zwischen Bartelsdorf und Westervesede. Der 29-jährige Fahrer eines Wohnmobils aus Nordrhein-Westfalen versuchte demnach dem Tier auszuweichen und geriet dabei ins Schleudern. Der VW California kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Straßenbäume. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin schwer verletzt. Eine 31-jährige Mitfahrerin aus Düsseldorf zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf rund 15 000 Euro. Während der Rettungsarbeiten musste die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Anreiseverkehr zum Hurricane-Festival wurde dadurch allerdings kaum beeinträchtigt.

Anreise verläuft bislang reibungslos

Derweil erwartet die Polizei am Freitag die zweite große Anreisewelle. Bislang sind etwas mehr als die Hälfte der Besucher in Scheeßel eingetroffen. Hatte es im vergangenen Jahr vor allem in Scheeßel lange Staus am ersten Anreisetag gegeben, so lief in diesem Jahr der Verkehr durch alle umliegenden Ortschaften reibungslos.

