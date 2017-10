Besatzung gerettet – Segeljacht droht zu sinken

Bremen. Sie hatten ihr am Rumpf beschädigtes Schiff verlassen, weil das 18 Meter lange Boot mit Heimathafen Danzig zu sinken drohte. „Den Weg auf die Rettungsinsel wählt man erst, wenn man das Schiff aufgeben muss“, sagte DGzRS-Sprecher Christian Stipeldey.

Die Seenotretter waren mit zwei Schiffen im Einsatz und forderten den Notschlepper „Nordic“ sowie einen Such- und Rettungshubschrauber der Deutschen Marine an. Die „Nordic“ gelangte zuerst zur Rettungsinsel und nahm die Männer an Bord. Später wurden sie aus Sicherheitsgründen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus nach Wilhelmshaven geflogen. „Die Yacht trieb auf der Seite und ragte noch etwa einen halben Meter aus der See heraus“ berichtete der Bootsführer der „Secretarius“, Ralph Rüffert, der beim Einsatz dabei war. Am Sonnabend trieb das beschädigte Schiff zunächst weiter im Meer, möglicherweise verhinderte eine Luftblase im Innern das Bootes, dass es ganz unterging. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung fuhr mit ihrem Mehrzweckschiff „Mellum“ zum Wrack.

lni