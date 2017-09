Sieben Verletzte bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Holtensen. Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Holtensen in der Nähe von Hameln sind sieben Menschen verletzt worden. Sie hätten bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag Rauchgasvergiftungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher. Die verletzten Bewohner, darunter zwei Kinder, wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Mann habe die Mitfahrt verweigert, berichtet dewezet.de

Laut Polizei war aus noch ungeklärter Ursache ein Herd in einem Abstellraum im Erdgeschoss in Brand geraten. Daraufhin hätten sich Gegenstände in unmittelbarer Nähe entzündet, hieß es weiter.

Der Sachschaden betrug etwa 5000 Euro.

dpa/r.