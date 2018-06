Wiefelstede

Ein 51-Jähriger ist mit seinem Auto in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) in eine Kuhherde gefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Kühe in der Nacht zum Sonntag von einer Weide ausgebüxt und auf die Straße gelaufen.

Kuh schleudert gegen wartendes Auto

Bei dem Zusammenstoß schleuderte eine Kuh sogar gegen ein hinter der Herde wartendes Autos. Die 20-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges blieb unverletzt – im Gegensatz zum Unfallverursacher. Er musste zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden.

Schlimmer traf es indes die Kühe. Fünf Tiere starben direkt, zwei weitere seien durch einen Tierarzt „erlöst worden“, heißt es von der Polizei. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten drei Stunden gesperrt werden.

Von dpa/sp/RND