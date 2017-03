Hannover. Im Seminar "Humboldt reloaded" befragten die Studenten der Universität Hohenheim 1247 Teilnehmer zu den Werbesprüchen der Bundesländer. Die besten Ergebnisse erzielten nach Baden-Württemberg das Saarland ("Großes entsteht immer im Kleinen"), Thüringen ("Hier hat Zukunft Tradition") und Schleswig-Holstein ("Der echte Norden").

Den Slogan "Niedersachsen. Klar" fanden nur 15,1 Prozent der Befragten gut – damit landete das Bundesland auf dem letzten Platz.

Beim Bekanntheitsgrad sieht es ähnlich aus: Baden-Württemberg liegt klar vorn. Zumindest in der Kategorie landet Niedersachsen im Mittelfeld. "Wachsen mit Weitsicht" von Hamburg war den Befragten am wenigsten bekannt.

Kritik an "Niedersachsen. Klar" gab es an Originalität und Aussagekraft. Einzig bei Spannung und Ernsthaftigkeit waren die Ergebnisse des Slogans über dem Durchschnitt.

„Bei der Umfrage ist uns besonders aufgefallen, dass 71,6 Prozent der Befragten lieber keinen Slogan für ein Bundesland haben als einen schlechten“ sagt Professor Markus Voeth von der Universität Hohenheim und Leiter der Befragung. „Nur 24,3 Prozent finden es überhaupt wichtig, dass ein Bundesland einen Slogan hat.“

Ob Niedersachsen nun wirklich so schlecht ist, wie es die Studie vermittelt – da sind leichte Zweifel erlaubt. Nicht nur dass die Universtität Hohenheim in Stuttgart und damit in Baden-Württemberg liegt, auch die meisten Teilnehmer der Befragung (16,3 Prozent) stammten aus dem Bundesland. 3,9 Prozent der Befragten wohnten in Niedersachsen – knapp mehr als die Zahl der Studienteilnehmer in Mecklenburg-Vorpommern.

sbü