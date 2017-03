Bodenwerder. Drei Sänger pro Team schaffen es ins Finale: Die Kontrahenten der elfjährige Sofie Thomas aus Hameln sind Pia (9) und Leon (13). Nach einem kurzen Abstecher mit den Jurorinnen Nena und ihrer Tochter Larissa Kerner in Kerners Künstleratelier in Hamburg geht es ans Eingemachte: Die drei Nachwuchssänger treten mit den Juroren aus Team "Larena" auf. Sie singen "Can't stop the feeling" von Justin Timberblake. Danach präsentiert jeder einen eigenen Auftritt, Sofie Thomas versucht sich auf der SAT1-Bühne an "Ave Maria" - und macht ihrem Namen als "Klassik-Fan" alle Ehre.

Sofie Thomas aus Niedersachsen gewinnt im Finale von "The Voice Kids". Zur Bildergalerie

"Das hat mich umgehauen", sagte Nena bereits direkt nach den "Blind Auditions". Darin bestärkt wurde sie im "Battle": Beim Queen-Klassiker "Bohemian Rhapsody" zeigte die Elfjährige ihre rockige Seite. "Sofie ist ein sehr tolles Mädchen", schwärmt die Jurorin.

"Für uns ist das wirklich klar", sagt Nena dann im Finale, "ins Zuschauervoting gehen wir mit Sofie." Die Elfjährige aus Bodenwerder ist Nenas und Larissas Favorit und tritt im finalen Finale gegen Diana aus Mark Forsters Team und Luca Emanuel aus Sashas Team zum Zuschauervoting an. Und die Konkurrenz ist stark: Diana präsentiert "I will always love you" von Whitney Houston, Luca "Amoi seg' ma uns wieder" von Andreas Gabalier. Sofie singt "Dream on" von Aerosmith und beweist erneut, dass sie auch rocken kann. Jetzt entscheidet das Publikum - und tatsächlich: Sofie gewinnt "The Voice Kids 2017".

jst