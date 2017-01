Hildesheim. Es gibt Fotos, auf die das Model keinen Wert legt, und trotzdem landen sie irgendwann im Briefkasten: Geblitzt! Auch den Hildesheimer Oberstaatsanwalt hat es erwischt. Statt mit den erlaubten 50 Stundenkilometern war der Jurist mit Tempo 84 unterwegs – und ging dem stationären Blitzer an der Prüßentrift in Isernhagen-Süd in die Falle. Ergebnis: 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. „Mir ist das Ganze peinlich, und ich bin sehr zerknirscht“, sagt der Chefankläger. Es sei das erste Mal, dass er den Führerschein abgeben müsse.

Als ob das nicht schon ärgerlich genug sei, wie er sagt, schließe sich jetzt noch die Frotzelei mancher Kollegen an: „Es schwankt zwischen Schadenfreude und Mitgefühl.“

hüb