Ermittler der Göttinger Staatsanwaltschaft haben bei einer Razzia in Hadensen drei Tonnen Tabak für Wasserpfeifen und eine illegale Fertigungstraße sichergestellt. Auf etwa 70 000 Euro beläuft sich allein die nicht entrichtete Tabaksteuer, heißt es in einer Mitteilung des Zollfahndungsamts. Die tatsächliche Größenordnung könnte allerdings noch deutlich höher liegen. Derzeit geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich aus Einfuhrumsatzsteuer und Zoll für den importierten Rohtabak und die Aromastoffe und der Tabaksteuer für das fertige Produkt ein Betrag von bis zu 50 Euro pro Kilogramm ergebe. Der genaue Betrag sei jetzt Teil der weiteren Ermittlungen, so Oberstaatsanwalt Andreas Buick.

Dollarnoten und Euroscheine sichergestellt

Im Zuge der Durchsuchungen in Göttingen, Bovenden und Hardegsen fanden die Ermittler neben dem fertig verpackten und etikettierten Wasserpfeifentabak auch einen Betonmischer, den die 35, 45 und 63 Jahre alten Beschuldigten zur Herstellung verwendet hatten. Vakuumisierer und Waagen vervollständigten die Produktionsstraße. Sämtliche Maschinen und Gegenstände sowie Bargeld in Höhe von 7000 EUR und 3000 US-Dollar wurden sichergestellt.

In dem bei der Staatsanwaltschaft Göttingen geführten Ermittlungsverfahren geht es um gewerbsmäßige Steuerhehlerei und Steuerhinterziehung. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, unversteuerten Wasserpfeifentabak hergestellt und vertrieben zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen haben drei Beschuldigte ihre Produkte mit international bekannten Markennamen versehen und europaweit vermarktet.

Von Markus Scharf

