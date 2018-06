Braunschweig

Auf der Autobahn 2 ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw gegen 5.10 Uhr zwischen Braunschweig-Ost und Königslutter die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf die Seite gekippt. Seitdem blockiert der Lastwagen mehrere Fahrstreifen in beiden Richtungen, es kommt zu längeren Staus. Die Bergungsarbeiten sollen bis etwa 13 Uhr andauern. Richtung Magdeburg wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet, Richtung Hannover ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Über die Unfallursache und mögliche Verletzte gab es am Morgen noch keine Informationen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein schwerer Lkw-Unfall bei Peine für erhebliche Behinderungen geführt auf der A2 geführt. Am vergangenen Donnerstag war bei Peine-Ost ein Sattelschlepper ins Schleudern geraten und umgekippt. Er blockierte daraufhin alle drei Fahrspuren. Wegen der aufwändigen Bergungsarbeiten blieb die A2 stundenlang gesperrt.

Von frs