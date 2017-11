Langer Stau auf der A2: Nach einem Unfall kommt es am Montagmorgen in Richtung Hannover zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der viel befahrenen Autobahn. Der Unfall ereignete sich an der Baustelle zwischen Lehrte und Peine.

Was genau geschehen ist, ist noch nicht bekannt. Nicht klar ist auch, wann die Unfallstelle geräumt werden kann.

Der Verkehr staute sich bereits nach kurzer Zeit mehr als 10 Kilometer weit.

ewo