Bei einem Unfall auf der A7 in Richtung Kassel ist zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Mellendorf am späten Montagnachmittag ein 28-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann von einem Sattelzug erfasst. Die Autobahn ist an der Unfallstelle gesperrt.