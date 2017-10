Verkehr staut sich auf fast 50 Kilometern

Hannover. Besonders viel Verkehr gibt es erwartungsgemäß auf der A2. Dort staute es sich am Mittag bei Braunschweig in Richtung Hannover auf 15 Kilometern. Nördlich von Hannover stockt es auf der A7 in Richtung Hamburg. Vor dem Kreuz Walsrode werden bis zu zehn Kilometer Stau verzeichnet. Ebenfalls überlastet ist die A2 bei Bad Eilsen in Richtung Hannover - dort geht auf mehr als zehn Kilometern nichts mehr. Eine weitere Staustrecke in Niedersachsen ist die A1: Nördlich von Osnabrück gibt es zehn Kilometer Stau.

Zusätzlich zum bundesweiten Reformationsfeiertag (Dienstag) ist Allerheiligen am Mittwoch ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, so dass viele Kurzurlauber unterwegs sind. Außerdem sind noch Herbstferien in fünf Bundesländern, was für zusätzlichen Verkehr sorgt.

Zur Entspannung auf den Straßen trägt das Lkw-Fahrverbot bei, dass am Reformationstag bundesweit und an Allerheiligen in den Bundesländern gilt, in denen ein Feiertag ist.

frs/dpa