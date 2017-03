Was ist in Peine los? Nach einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen und kurdisch-libanesischen Familie ist es am Sonnabend zu einer Schlägerei und Ausschreitungen gekommen. Am Sonntag verhinderte ein Großaufgebot der Polizei einer erneutes Aufeinandertreffen. Auch Montag blieb sie in Alarmbereitschaft.