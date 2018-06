Beetenbrück

Wie die Kreisfeuerwehr Heidekreis am Sonnabend mitteilte, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht gegen 00.51 alarmiert. In der Straße Am Beetenbusch war eine 50x20 Meter große Lagerhalle für Stroh in Brand geraten. Mehrere beladene Anhänger, dutzende lose Strohballen und mehrere Kubikmeter loses Stroh brannten lichterloh, als die Feuerwehr am Einsatzort ankam. Wegen der starken Rauchentwicklung in der Halle, mussten die Einsatzkräfte Atemschutzmasken tragen. Nachdem die Eigentümer der Lagerhalle unverletzt befreit werden konnten, gelang es der Feuerwehr, auch einen brennenden Anhänger ins Freie zu ziehen. Dadurch habe man ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf die Halle verhindern können, heißt es weiter.

In Beetenbrück brannten mehrere mit Strohballen beladene Anhänger, dutzende lose Strohballen und mehrere Kubikmeter loses Stroh in einer circa 50x20 Meter großen Lagerhalle.

Wie es zu dem Brand in Beetenbrück kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.

Von RND/mbo