Studenten besetzen Hochschule

Braunschweig. Hauptgrund für den Protest sind verkürzte Öffnungszeiten der Ateliers, was die Arbeit der Studenten erheblich einschränke, heißt es in der Mitteilung. „Die Leitung hat niemals versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden“, sagte Malte-Levin Behrens, einer der Sprecher der Studenten. Der Konflikt dauere bereits über ein Jahr an, nun seien die Öffnungszeiten der Atelierräume erneut gekürzt worden. Diese seien an den Wochenenden geschlossen.

Noch am späten Abend habe man mit der Hochschulleitung verhandelt, ein Angebot der Studenten sei aber abgelehnt worden, so Behrens. Die HBK war am Morgen nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Behrens kündigte an, die Räume noch mindestens bis Mittwochabend besetzt halten zu wollen.

"Das jetzige Klima an der HBK empfinden wir als undemokratisch und unkooperativ. Als Reaktion auf die Situation ist der Atelierkomplex der Blumenstraße ab sofort symbolisch besetzt", schrieben die Studenten in einer Mitteilung.

lni/sbü