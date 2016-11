Niedersachsen will einen neuen Weg für mehr Sicherheit in Städten gehen. Neben der Polizei sollen auch Stadtplanung und Wohnungswirtschaft in Konzepte einbezogen werden. Das ist das Ergebnis eines Modellprojekts in Braunschweig, Emden und Lüneburg. Grundlegend geht es um die Gestaltung des öffentlichen Raums.