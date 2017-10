Sturm legt mehrere Bahnstrecken im Norden lahm

Hannover. Sturmtief "Herwart" trifft den Norden mit voller Wucht. Seit der Nacht gilt eine vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegebene Unwetterwarnung. Bis zum Vormittag treten laut DWD in ganz Niedersachsen schwere Sturmböen auf, an der Nordseeküste und im östlichen Niedersachsen muss mit Orkanböen gerechnet werden. An der Wesermündung bei Bremerhaven zeichnete die Wetterstation Spitzen um 120 Kilometer pro Stunde auf, am Flughafen Langenhagen wurden am Morgen Spitzen von 100 Km/h gemessen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn hat der Sturm Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Mehrere Strecken im Norden mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden, darunter die Verbindung zwischen Hannover und Bremen.

Die Deutsche Bahn hatte bereits am Sonnabend reagiert und mitgeteilt, dass Reisende ihre am Sonntag gültigen Tickets vier Wochen stornieren oder kostenlos umzutauschen können ( hier finden Sie das Onlineformular ).

#Unwetterwarnung: NordWestBahn empfiehlt nicht unbedingt notwendige Reisen nicht durchzuführen. — NordWestBahn_NDS (@NWB_NDS) October 28, 2017

Die Nordwestbahn rät ihren Kunden, nur noch unbedingt notwendige Zugfahrten anzutreten. Auch der Metronom weist Reisende auf mögliche Einschränkungen im Zugverkehr am Sonntag hin. "Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor Antritt der Fahrt", heißt es auf der Internetseite des Unternehmens.

Es ist der zweite schwere Sturm binnen weniger Wochen, der den Norden trifft. Anfang Oktober war "Xavier" mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 170 Kilometern pro Stunde über Deutschland hinweggefegt. Mehrere Menschen starben, der Bahnverkehr in Norddeutschland kam für mehrere Tag zum Erliegen.

Auf diesen Bahnstrecken gibt es Behinderungen

Nahverkehr:

RE1, RE8, S2

Die Züge der Linien RE1 / RE 8 aus Richtung Hannover Hauptbahnhof wenden in Neustadt (Rbg) und aus Richtung Bremen in Nienburg (Weser).

Die Bahnen der S2 aus Hannover wenden in Neustadt(Rbg.).

Es wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Noch keine Information zur Dauer der Störung.

RE8, RE9

Erste Züge verkehren planmäßig erst gegen 7:00 Uhr.

RE9

Erste Züge verkehren planmäßig erst gegen 7:00 Uhr.

S6, S7

Celle - Ehlershausen ist nur eingleisig befahrbar. Es kommt zu Verspätungen.

Im Fernverkehr sind folgende Strecken gesperrt:

Bremen - Hannover

Dortmund - Hamburg

Hamburg - Westerland

Hamburg - Kiel

Hamburg - Rostock - Stralsund

Züge der Linie 25 (München - Hannover - Bremen) fallen zwischen Hannover und Bremen aus.

Züge der Linie 30 (Basel - Mannheim - Mainz - Köln - Bremen - Hamburg) fallen zwischen Dortmund Hbf und Hamburg aus.

Züge der Linie 31 (Nürnberg - Frankfurt/M - Mainz - Köln - Bremen - Hamburg) fallen zwischen Dortmund Hbf und Hamburg aus.

Züge der Linie 56 (Emden - Oldenburg - Hannover - Magdeburg - Leipzig - Dresden) fallen zwischen Hannover und Norddeich aus.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Auch Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale sind in Niedersachsen mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Besonders betroffen ist demnach der Kreis Celle und der Oberharz. Unter anderem ist die B3 zwischen bei Nienhorst in beiden Richtungen gesperrt. Auf den Autobahnen 1 und 28 wurden am Morgen ebenfalls umgestürzte Bäume gemeldet ( zur aktuellen Lage ).

Auch Fährverkehr betroffen

Der Sturm hat zudem Auswirkungen auf den Fährverkehr. Wie die das Unternehmen Schiffahrt und Inselbahn Wangerooge mitteilte, finden am Sonntag nur zwei Überfahrten statt: um 13.30 Uhr ab Wangerooge und 20 Uhr ab Harlesiel. Alle weiteren geplanten Fahrten fallen aus. Auch die Fähren zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen am Sonntag aus. Zwischen Büsum und Helgoland fahren schon seit Sonnabend keine Schiffe mehr.

Von Frerk Schenker