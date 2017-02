Hannover/Offenbach. Am Donnerstag wird es nass und stürmisch in Niedersachsen: Am Morgen zieht Tief Thomas über das Bundesland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher im Küstenbereich und in Südniedersachsen vor Windböen um 55 Kilometer pro Stunde. Zudem müssen die Bewohner im Süden des Bundeslandes mit Dauerregen mit Mengen um 50 Liter pro Quadratmeter rechnen. Im Harz kann es ebenfalls nass werden: Durch das Tauwetter und den Regen werden laut Wetterdienst 60 bis und 90 Liter abfließendes Wasser pro Quadratmeter erwartet.

In Hannover werden am Donnerstag aktuell Temperaturen um die 10 Grad bei Regen und Sturmböen mit 43 Kilometern pro Stunde vorausgesagt.

Neue ICON-Berechnung bezüglich #SturmThomas am Donnerstag. Demnach verbreitet (schwere) Sturmböen, vereinzelt orkanartige Böen. /V pic.twitter.com/McVBswsTJj — DWD (@DWD_presse) February 21, 2017

Besonders heftig wird der Sturm voraussichtlich Nordrhein-Westfalen treffen. Wer dort am Donnerstag beim Straßenkarneval unterwegs ist, sollte sich also sturm- und regenfest kostümieren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet an Weiberfastnacht fürs ganze Land mit Regen und Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde bei milden Temperaturen von bis zu 12 Grad Celsius. Am Nachmittag seien auch Gewitter und Dauerregen nicht ausgeschlossen, sagte eine DWD-Sprecherin am Dienstag.

Am Donnerstag könne es ähnlich kritisch werden wie vergangenes Jahr zu Rosenmontag, als Karnevalszüge wegen Sturms abgesagt werden mussten. Das sei dann aber voraussichtlich der stürmischste der Karnevalstage, sagte die Meteorologin.

ewo/dpa