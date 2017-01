Sturmtief "Axel" führt zu Zugausfällen

Hannover. Sturmtief "Axel" hat am Mittwochmorgen die Züge der Deutschen Bahn tweilweise ausgebremst. Betroffen ist nach Angaben eines Bahn-Sprechers die Strecke von Bremen nach Hannover. Zwischen Eystrup und Nienburg/Weser wird der Nahverkehr demnach wegen umgestürzter Bäume durch Busse ersetzt. Der Fernverkehr wird weiträumig über Hamburg oder Rheine umgeleitet. Es kommt zu erheblichen Verspätungen und Zugausfällen. Ebenfalls Behinderungen wegen umgestürzter Bäume gibt es auf den Strecken Kiel-Hamburg und Schwerin-Hamburg.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Niedersachsen und Norddeutschland eine Wetterwarnung herausgegeben. Bis Mittwochmittag ist mit Sturmböen der Stärke 9 zu rechnen, an der Nordseeküste sind orkanartige Böen um 110 Stundenkilometern möglich.

Bundesamt warnt vor Sturmflut

Auf die deutsche Ostseeküste könnte am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag die schwerste Sturmflut seit mehr als zehn Jahren zurollen. Eine schwere Sturmflut mit Werten über 1,50 Meter über dem normalen Wasserstand ist nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie auch dort nicht auszuschließen. Ursache ist nicht nur Tief "Axel" - auch führt die Ostsee zurzeit besonders viel Wasser, weil der Westwind in den vergangenen Tagen viel Nordseewasser in das Nachbarmeer gedrückt hat.

frs/dpa