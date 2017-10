Sturmwarnung: Bahnkunden können Tickets stornieren

Hannover. Niedersachsen steht dank Tief "Grischa" ein stürmisches Wochenende bevor. Bereits am Sonnabend soll es im gesamten Bundesland mit der Stärke 8 stürmen - das entspricht Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. In der Nacht zu Sonntag und am Sonntagvormittag sind in Teilen Niedersachsens sogar Orkanböen möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorabwarnung für die Küstenregionen sowie Süd- und Ostniedersachsen ( zur aktuellen Warnlage ).

Tief "HERWART" steht vor der Tür. Mehr zur bevorstehenden Sturmlage unter https://t.co/4jokH2oo7E /V pic.twitter.com/igZNqM5eFb — DWD (@DWD_presse) October 28, 2017

Ganz so schlimm wie bei Tief "Xavier" wird es voraussichtlich wohl nicht, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach berichtete. "Aber eines ist klar: Ruhiges Hochdruckwetter mit angenehmen Temperaturen bekommt am Wochenende in Deutschland niemand", sagte Meteorologe Martin Jonas. "Xavier" war Anfang Oktober mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 170 Kilometern pro Stunde über Deutschland hinweggefegt. Mehrere Menschen starben, der Bahnverkehr in Norddeutschland kam für mehrere Tag zum Erliegen.

Das Sturmtief Xavier sorgt in der Region Hannover für umstürzende Bäume und Verkehrschaos. So haben HAZ-Leser das Sturmtief erlebt. Zur Bildergalerie

Bahnkunden können Ticktes stornieren

Die Deutsche Bahn bereitet sich schon auf Sturmschäden vor. Das Personal werde verstärkt, Reparaturtrupps stünden bereit, sagte ein Bahnsprecher. Etwaige Sturmschäden an Oberleitungen und umgestürzte Bäume im Gleisbett sollen schnellstmöglich beseitigt werden. Auch sei "der Einsatz mobiler Einsatztrupps mit Kettensägen" geplant, sagte der Sprecher. Zudem haben Reisende die Möglichkeit, ihre am Sonntag gültigen Tickets vier Wochen zu stornieren oder kostenlos umzutauschen ( hier finden Sie das Onlineformular ).

Die Nordwestbahn rät unterdessen ihren Kunden, nur noch unbedingt notwendige Zugfahrten anzutreten.

#Unwetterwarnung: NordWestBahn empfiehlt nicht unbedingt notwendige Reisen nicht durchzuführen. — NordWestBahn_NDS (@NWB_NDS) October 28, 2017

Der Sturm hat auch Auswirkungen auf den Fährverkehr nach Wangerooge. Wie die das Unternehmen Schiffahrt und Inselbahn mitteilte, finden am Sonntag nur zwei Überfahrten statt: um 13.30 Uhr ab Wangerooge und 20 Uhr ab Harlesiel. Alle weiteren geplanten Fahrten fallen aus.

In Bremen wird zudem der Freimarkt am Sonnabend bereits um 18 Uhr geschlossen. Normalerweise hat der Jahrmarkt bis Mitternacht geöffnet.

Von Frerk Schenker (mit: dpa)