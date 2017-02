Täter gesteht Hamelner soll 19 Bände gelegt haben

Hameln. Die Polizei in Hameln hat offenbar eine seit dem Jahr 2013 anhaltende Serie von Brandstiftungen aufgeklärt. Ein 51 Jahre alter Mann habe gestanden, in der Stadt mindestens 19 Feuer gelegt zu haben, berichtet die "Deister- und Weserzeitung" in ihrer Montagausgabe.

Ein Polizeisprecher sagte, im Lauf des Tages würden die Ermittler dazu Details nennen. Dem Bericht zufolge hat der 51-Jährige vorwiegend Container mit Papier und anderem Inhalt in Brand gesetzt. In einigen Fällen griffen die Flammen auch auf Gebäude über. Menschen kamen nicht zu Schaden.

dpa