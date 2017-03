Knesebeck. Das tote Baby war am Sonnabendvormittag in Knesebeck im Landkreis Gifhorn von Müllsammlern in einem Komposthaufen unweit der Kreisstraße 29 gefunden worden. Hinweise auf die Eltern gibt es bisher nicht. Nun soll eine komplexe Gewebeuntersuchung dabei helfen, Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären. Die Auswertung dieser Untersuchung könne mehrere Wochen dauern, hieß es von der Polizei.

dpa/lni