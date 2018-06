Großenkneten

Eine Frau ist am Donnerstag mit ihrem Auto im Landkreis Oldenburg gegen einen Lastwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen. Die 24-Jährige geriet laut Polizeiangaben aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf einer Landstraße bei Großenkneten auf die Gegenfahrbahn. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Von dpa