Ammerland

Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist am Sonnabend bei einem schweren Unfall in Westerstede im Landkreis Ammerland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte sein Wagen auf einer Kreuzung in einen Sattelzug. Der Mann kam ins Krankenhaus, erlag dort aber seinen Verletzungen. Seine 79 Jahre alte Beifahrerin überlebte den Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Lastwagens erlitt hingegen nur leichte Blessuren.

Von RND/dpa