Hannover

Bei neun Motorradunfällen sind in Niedersachsen am ersten Ferienwochenende zehn Fahrer verletzt worden. Ein Biker und ein Fahrradfahrer kamen ums Leben.

Einer der tödlichen Unfälle passierte auf einer bei Motorradfahrern beliebten Route durch den Harz. Auf der kurvenreichen B241 zwischen Goslar und Clausthal-Zellerfeld kam am Samstagabend zunächst ein 25-Jähriger von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein nachfolgender 44-jähriger Berliner kollidierte mit dem Verunfallten und wurde mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr geschleudert. Dort wurde er von einem 38 Jahre alten Motorradfahrer erfasst und so schwer verletzt, dass er später starb. Der 38-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Motorrad- und Radfahrer stoßen zusammen

Am Stadtrand von Osnabrück stießen am Samstagabend ein Motorradfahrer und ein Radfahrer an einer Kreuzung zusammen. Beide kamen schwer verletzt in eine Klinik, in der der Radfahrer später starb.

Ebenfalls auf einer kurvigen Strecke durch den Harz verunglückte am Samstag ein 22-jähriger Motorradfahrer, der bei Osterode auf der B498 nach einer scharfen Kurve in die Leitplanke geriet. Verletzt wurde der junge Mann in eine Klinik gebracht. Schwer verletzt wurde am Sonntag an der Autobahnabfahrt Osnabrück-Nord ein 27-jähriger Motorradfahrer, der beim Abbiegen auf die B68 in die Leitplanke krachte.

Auf einer Kreisstraße bei Lüchow stürzte am Samstag ein 31-Jähriger mit seiner Maschine und erlitt schwere Verletzungen, als er nach einer Linkskurve einem entgegenkommenden Traktor ausweichen wollte und auf den Seitenstreifen geriet.

Abbiegende Autofahrer übersehen Motorräder

In Lilienthal bei Bremen übersah am Samstag ein Fahranfänger beim Linksabbiegen mit einem Auto ein entgegenkommendes Motorrad. Beim Zusammenstoß wurde der 27-jährige Kradfahrer leicht verletzt.

Ebenfalls eine linksabbiegende Autofahrerin verursachte am Samstag in Molbergen im Kreis Cloppenburg einen Zusammenstoß mit einem Motorrad. Dabei wurde die 53-jährige Beifahrerin verletzt.

Im friesischen Schortens fuhr am Samstag an einer roten Ampel ein 48-jähriger Motorradfahrer auf die Maschine seiner Frau auf. Mit einigen Knochenbrüchen wurde der Mann in eine Klinik gebracht, seine Frau kam mit dem Schrecken davon.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 28 bei Hatten im Landkreis Oldenburg ist ein 86-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sah eine 23-jährige Autofahrerin den Motorradfahrer am Freitagabend aufgrund der sehr tief stehenden Sonne zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf den 86-Jährigen auf.

Von RND/dpa/jst