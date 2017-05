Jork. 25 Tonnen Äpfel in einem Wassergraben: Bei einem Unfall in der niedersächsischen Gemeinde Jork (bei Stade) sind zwei mit dem Obst beladene Traktoranhänger umgekippt und haben dabei ihre Ladung verloren. Der Traktorfahrer habe einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit.

Dabei sei das Gefährt so weit von der Straße abgekommen, dass beide Anhänger mitsamt der Äpfel in einen Wassergraben stürzten. Verletzt wurde bei dem Unfall am Samstag niemand. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter.

Mit Hilfe eines schweren Bergungskrans aus Sittensen konnten die Anhänger geborgen werden. Quelle: Polizei Stade

dpa