Sinkendes Interesse am Niederdeutschen

Moin, Moin: Mehr als die plattdeutsche Begrüßung kennen die Wenigsten. Das Interesse an der niederdeutschen Sprache geht zurück - aber echte Ostfriesen lassen nicht locker. So wie Timo van Hülsen. Der 26-jährige Student ist einer von sehr wenigen in seinem Alter, die das Plattdeutsche noch beherrschen.