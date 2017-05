Niedersachsens SPD stimmt sich bei einem Parteitag am Sonnabend in Hameln auf die Wahlkämpfe für die kommenden Wahlen in Bund und Land ein. Dabei präsentierte Landesparteichef und Ministerpräsident Stephan Weil eine Forsa-Umfrage, die die SPD in Niedersachsen erstmals knapp vor der CDU sieht.