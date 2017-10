Umgestürzte Bäume blockieren Straßen im Oberharz

Goslar. Aus Sicherheitsgründen wollten Feuerwehren und Forstbetrieb erst am Mittag mit den Aufräumarbeiten beginnen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. „Wir rufen die Warnung aus, zu Hause zu bleiben.“ Bisher gebe es glücklicherweise keine Verletzten und nur vereinzelt leichte Sachschäden an Fahrzeugen.

Wegen des Sturmtiefs „Herwart“ sind im Oberharz zahlreiche Straßen gesperrt worden. Zur Bildergalerie

Das Sturmtief war am Sonntagmorgen mit Orkanböen über den Norden hinweggefegt und hatte den Zugverkehr vollständig zum Erliegen gebracht.

Von dpa/frs