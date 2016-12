Unbekannte beschießen fahrenden Erixx-Zug

Walsrode. Kurz nach der Abfahrt des Zuges seien an drei Wagen vier Außenscheiben zersplittert, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Innenscheiben der doppelglasigen Fenster seien allerdings unbeschädigt geblieben. Die Fahrgäste seien mit dem Schrecken davon gekommen. Die Polizei schließt nicht aus, dass mehrere Täter beteiligt waren, weil die Einschläge bei der Attacke am Samstag nahezu zeitgleich gewesen sind. Mit welchem Material auf den Zug geschossen wurde, sei noch unklar. Es wird vermutet, dass der oder die Täter in der Umgebung wohnen. Zeugenhinweise an die Bundespolizei in Bremen unter (0421) 162 995.

Zweiter Vorfall in diesem Jahr

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass in Norddeutschland ein Zug beschossen wurde. Im Juli schossen Unbekannte mit einer Waffe in Bremen auf einen Intercity. Die Kugeln hatten drei Fenster des Zuges, darunter die Windschutzscheibe, beschädigt. Keines der Geschosse drang ins Zuginnere ein. Von den rund 800 Fahrgästen wurde damals niemand verletzt.

dpa/frs