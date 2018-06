Bad Iburg

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin entdeckte das entkräftete Tier am Montag an der Bundesstraße 51 bei Bad Iburg, wie die Polizei in Osnabrück mitteilte. Der Graureiher stand auf der Fahrbahn und rührte sich nicht. Zusammen mit einem anderen Autofahrer rettete die Frau den Vogel, alarmierte die Polizei und brachte den Graureiher zum Tierarzt.

Von dpa