Bremen

Ein 19 Jahre alter Radfahrer ist an einem Bahnübergang in Bremen von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wollte am Sonnabend offenbar die Gleise trotz geschlossener Bahnschranken überqueren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei übersah er offenbar eine heranfahrende Regionalbahn. Obwohl der Lokführer noch eine Notbremsung einleitete, erfasste der Zug den Radfahrer. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/dpa