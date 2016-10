Oldenburg. Der Oldenburger war von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Dienstag mit seinem Fahrrad in Donnerschwee losgefahren und nicht wieder zurückgekehrt war. Bereits am Freitag fanden Beamte neben einem Radweg an den Bornhorster Wiesen das eBike des Mannes. Die intensive Suche nach dem 78-Jährigen blieb jedoch zunächst ohne Erfolg.

Ein Schiffsführer entdeckte am Sonntag im Wasser der Hunte in der Nähe des Kloster Blankenburg die Leiche des Mannes. Er meldete seine Entdeckung der Wasserschutzpolizei. Die Polizeiinspektion Oldenburg hat weitere Ermittlungen aufgenommen; ein Fremdverschulden, welches zum Tod des Mannes geführt haben könnte, wird nach jetzigem Stand ausgeschlossen.

dpa