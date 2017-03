Verspätungen im Bahnverkehr in Hannover

Hannover. Es kommt zu großen Verspätungen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Grund ist eine Oberleitungsstörung zwischen Nienburg (Weser) und Linsburg. Dort kam aus noch unbekanntem Grund ein Teil der Oberleitung herab. Betroffen von dem Schaden ist eigentlich nur das Gleis in Richtung Bremen. Doch um den Verkehr weiter fließen zu lassen, nutzen die Züge dieser Richtung auch das Gleis der Gegenrichtung. Dadurch müssen mitunter auch Züge aus dem Norden in Richtung Hannover warten. Auch die S-Bahn der Linie 1 ist betroffen. Mehrere ICE zwischen Hannover und Bremen fallen komplett aus.

Laut Plan soll der Schaden gegen Mittag behoben sein, kündigt ein Bahnsprecher auf Nachfrage an.

