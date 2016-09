Der Hauptbahnhof in Göttingen war nach Angaben der Bahn am späten Vormittag fast eine Stunde lang komplett gesperrt. Zwischen etwa 10.40 Uhr und 11.30 Uhr standen deswegen rund um Göttingen die Züge still. Zwar konnte der Verkehr inzwischen wieder aufgenommen werden, doch der reguläre Ablauf ist noch immer gestört. Mehrere Fernzüge (ICE und IC) zwischen Hannover und Süddeutschland fahren mit Verspätungen. Wann die Züge wieder nach Plan fahren werden, konnte die Bahn am Mittag noch nicht angeben.

Laut Polizei handelte es sich bei den rund 20 Personen auf den Gleisen um Teilnehmer einer Demonstration gegen eine NPD-Versammlung. Die Vermummten sollen die Beamten von den Schienen aus mit Gegenständen beworfen haben. Inzwischen seien die mutmaßlichen Täter in Polizeigewahrsam, teilte eine Polizeisprecherin mit. In Göttingen hatten sich am Samstagvormittag circa 100 NPD-Anhänger zu einer stationären Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz versammelt, nachdem das Verwaltungsgericht Göttingen eine Kundgebung in der Göttinger Innenstadt verboten hatte. 750 Gegendemonstranten hatten sich rund um den Bahnhof versammelt. 1100 Polizisten sind zur Zeit in Göttingen im Einsatz.

Die Versammlung der NPD-Anhänger soll um 15 Uhr enden. Allerdings ist ab 16 Uhr eine Folgedemonstration in Northeim geplant. Die Polizei geht davon aus, dass die Demonstranten aus Göttingen geschlossen mit der Bahn zur Veranstaltung reisen.

Zeitgleich gab es nördlich von Hannover einen Feuerwehreinsatz an den Gleisen. Aufgund eines Böschungsbrandes zwischen Linsburg und Eystrup konnten die Züge auch hier ihre Fahrpläne nicht einhalten. Das sorgte für zusätzliche Störungen des Verkehrs am hannoverschen Hauptbahnhof.

mic/man