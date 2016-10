Verwirrter greift Menschen mit Messer an

Bremen. Panik in einem Park in Bremen: Ein offenbar psychisch verwirrter Mann hat dort am Dienstagnachmittag Spaziergänger mit einem Messer attackiert und vier Menschen verletzt. Nachdem die Polizei gegen 16.20 Uhr per Notruf alarmiert wurde, rückte sie mit einem Großaufgebot an. Ein Spezialeinsatzkommando habe den 29-Jährigen dann unweit des Parks überwältigt und festgenommen, teilte die Polizei mit.

Zwei Passanten seien leicht verletzt worden, zwei weitere etwas schwerer. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt, von einem politischen Hintergrund gingen die Fahnder aber vorerst nicht aus.

Der Festgenommene soll nach ersten Erkenntnissen an einer psychischen Erkrankung leiden. Der Tatort, der Rhododendronpark im Stadtteil Horn-Lehe, wurde weiträumig abgesperrt, um weitere polizeiliche Maßnahmen wie Spurensicherung und Zeugenbefragungen vorzunehmen. Wie Radio Bremen berichtete, wurde vorübergehend auch der Verkehr weiträumig umgeleitet. Noch am Abend sollte geprüft werden, ob der 29-Jährige in Untersuchungshaft muss oder in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird.

dpa/ewo