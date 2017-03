Nach einem Lkw-Unfall in Braunschweig zwischen Braunschweig-Lehndorf und Kreuz Ölper ist die A 391 in Richtung Norden voll gesperrt. Der Lastwagenfahrer war am Donnerstagmorgen gegen eine Leitplanke gefahren und liegengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar.