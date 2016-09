Hamburg. Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn 7 (Hamburg-Kiel/Flensburg) am Freitagabend in Hamburg in beide Richtungen voll gesperrt worden. Der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Stellingen und dem Dreieck Nordwest ist bis Montagmorgen 5.00 Uhr nicht passierbar. Während der 55-stündigen Sperrung sollen zwei Brücken abgerissen und eine neue eingebaut werden. Wie ein Sprecher des Baukonsortiums Via Solutions Nord sagte, liefen die Vorbereitungsarbeiten planmäßig an.

Als Ausweichroute für den Fernverkehr von Süden kommend raten die Behörden, ab dem Horster Dreieck (37) über die A1 bis zum Autobahndreieck Bargteheide zu fahren und von dort der A21 bis nördlich von Bad Segeberg zu folgen. Die Bundesstraße 205 führt dann weiter bis zur Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) auf die A7 .

Von Norden kommend könne der Fernverkehr von der Anschlussstelle Neumünster-Süd (15) über die B 205, die A21 und die A1 am Horster Dreieck (37) wieder auf die A7 stoßen. Für den Nahverkehr gibt es örtliche Umleitungen. Der Flughafen appellierte an die Reisenden, für die Anfahrt zum Hamburger Airport mehr Zeit einzuplanen. Die Autobahn 7 zählt zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland. Bis zu 150 000 Fahrzeuge nutzen sie täglich.

