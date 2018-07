Hannover

„Je Ne Parle Pas Francais“ von Namika sowie „La cintura“ des spanisch-deutschen Popsängers Alvaro Soler haben das Zeug, Sommerhit 2018 zu werden. Das ergab eine Umfrage unter den Radiosendern in Niedersachsen und Bremen. Ebenfalls viel gespielt wird der Remix des italienischen Klassikers „Bella Ciao“ von DJ Hugel.

Álvaro Soler konnte schon einmal einen Sommerhit landen, nun steht er wieder ganz oben auf der Playlist der Sender. „Man denkt sofort an Entspannung am Weserstrand bei einem kühlen Getränk in netter Gesellschaft“, sagte Radio-Bremen-Eins-Musikchefin Gabriele Kleinau.

Auch bei NDR1 Niedersachsen ist der Song des 27-Jährigen der Sommerhit. „Unsere Hörerinnen und Hörer sind große Fans von melodiösem Pop und da ist der musikalische Gute-Laune-Macher genau der Richtige für laue Sommernächte“, teilte der NDR mit. Beim Braunschweiger Sender Radio 38 ist das Lied ebenfalls die Nummer eins: „Der Song läuft auch in den spanischen Radios hoch und runter. Als Urlauber kommt man an dem Lied nicht vorbei“, sagte Moderator Volker Franck.

„Je Ne Parle Pas Francais“ der deutsch-marokkanischen Sängerin Namika steht ebenfalls hoch in der Gunst der Radiohörer. „Es ist der perfekte Soundtrack für einen Sommerabend im Norden“, teilte N-JOY mit. Auch bei Antenne Niedersachsen gilt der Song als Favorit. „Der hat so etwas Lockeres, Leichtes“, sagte Musikredakteurin Henrike Frey. Auch die Hörer von Bremen Vier lieben den Song. „Ein Ohrwurm mit sommerlicher Leichtigkeit und charmantem Text“, sagte Bremen-Vier-Musikchef Kai Tölke.

Auch der Remix „Bella Ciao“ des französischen DJ Florent Hugel hebt bei vielen Hörern die Laune. „Man spürt die Sonne, denkt an Latte Macchiato im Straßencafé und die nächste Strandparty“, sagte Radio-ffn-Programmdirektor Jens Küffner. Klaas Scholtalbers, Musikredakteur von Energy Bremen, setzt auf das denselben Song: „Der hat alles, was ein Sommerhit braucht. Südländisches Feeling und ein Beat, der Lust auf Partys am Strand macht - inklusive Ohrwurm.“

Für NDR 2 haben gleich zwei Titel das Zeug zum Sommerhit: „One Kiss“ von Calvin Harris & Dua Lipa sowie „Solo“ von Clean Bandit & Demi Lovato.

Einen ganz anderen Tipp hat Jens Dreiser, Musikredakteur bei Radio Leinehertz: „Schwalben Anfang Mai“ von milou & flint. „Das ist der richtige Soundtrack für diese Jahreszeit von einem Duo aus Hannover.“

Auch Jan Schenkewitz, Musikchef bei der Ems-Vechte-Welle in Lingen, setzt auch Regionales. Sein Vorschlag für den Sommerhit des Jahres ist ein plattdeutscher Titel: „Twixlum“ von Meyer, das Lied ist benannt nach einem Stadtteil von Emden. „So viele Nachfragen von Hörern hatten wir noch nie zu einem Song“, sagte Schenkewitz.

Von RND/dpa