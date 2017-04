Wetter-Aussichten Am Sonntag wird es wieder richtig warm

Eisige Nächte, Sonne, Regen und Hagel im Wechsel am Tag – und teilweise sogar Schnee: Der April ist seinem Image in den letzten Wochen gerecht geworden und hat ganz Deutschland wechselhaftes Wetter und dem Süden sogar einen späten Winter gebracht.

Nun ist Besserung in Sicht. Am Wochenende wird es wieder wärmer. Am Freitag muss in Hannover noch vereinzelt mit Schauern gerechnet werden, am Sonnabend wird das Wetter dann beständiger. Für Sonntag werden in Niedersachsens Landeshauptstadt 14 Sonnenstunden bei zeitweise 15 Grad prognostiziert.

Wie es dann aber ab Mai weitergeht, darüber sind sich die Meteorologen noch uneinig. Berechnungen zeigen ein Hoch mit Sonnenschein, das sich aus Richtung Norden bis nach Deutschland durchsetzen könnte. Doch das könnte nicht stark genug sein. "Immer wieder könnten sich Tiefdruckgebiete dazwischen mogeln und uns eine sehr wechselhafte erste Mai-Woche bescheren", meint Meteorologe Dominik Jung.

ewo