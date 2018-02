Schneetreiben in Hannover: Kommt jetzt der Winter zurück?

Hannover. Schneewehen über der Stadt: Das Wetter am Sonnabend wurde zusehends ungemütlicher. Aufgrund der Temperatur blieb der Schnee zwar nicht liegen, aber allein der Blick in den Himmel ließ einen Hauch von Winteratmosphäre aufkommen. In den kommenden Tagen ziehen sich die Schneeschauer aber bereits wieder in Richtung Südniedersachsen zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet.

Das ist die Vorhersage für die kommenden Tage in Niedersachsen

In der Nacht zum Sonntag lockern die Wolken gelegentlich etwas auf. Vor allem über Ostniedersachsen werden noch Schneeschauer erwartet, die aber nur im Harz länger anhalten können. Die Temperatur sinkt auf Werte um -2 Grad, im Oberharz bis -6 Grad. Es tritt Glätte durch Schnee und gefrierende Nässe auf.

Am Sonntag dominieren noch die Wolken, die Sonne zeigt sich nur kurzeitig und gelegentlich ziehen Schneeschauer durch. Am meisten wechselhaft bleibt es über Ostniedersachsen. Bei 0 bis 3 Grad, im Bergland um -3 Grad, wird es zeitweise glatt.

In der Nacht zum Montag lassen die Schauer etwas nach, größere Auflockerungen sind am ehesten im Norden wahrscheinlich.

Am Montag ziehen sich die Schneeschauer langsam in den Süden von Niedersachsen zurück und vor allem in den nördlichen Landesteilen setzt sich die Sonne durch.

Von r.