DWD warnt vor Orkanböen in Niedersachsen

Hannover. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstag vor orkanartigen Böen im kompletten Landesgebiet von Niedersachsen und in Bremen. Gefährdet sei die Region voraussichtlich zwischen 8 Uhr morgens und 16 Uhr, teilte der DWD in Offenbach mit und gab eine Unwetterwarnung für das Gebiet heraus. Es bestehe die Gefahr von orkanartigen Böen der Stufe drei - von vier. Die Experten warnten dabei vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Gegenständen und Schäden an Gebäuden. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten und alle Türen und Fenster schließen.

Grund dafür sei ein kleines Tief, das von Schottland am Donnerstag über Deutschland weiter in Richtung Polen zieht, erklärten die Meteorologen. In den vergangenen Tagen sei die Wetterlage ohnehin windig gewesen.

Die Metronom Eisenbahngesellschaft bat die Fahrgäste schon am späten Mittwochabend, „sich ab Mittag/Nachmittag auf Verzögerungen im Bahnverkehr einzustellen“. Dies gelte vor allem für die Strecken zwischen Lüneburg und Uelzen, zwischen Buchholz und Rotenburg sowie zwischen Stade und Cuxhaven.

Im Süden Deutschlands ist es am Vormittag noch warm, teils sonnig mit Temperaturen bis 25 Grad an der Donau. Doch wenn dort die Kaltfront eintrifft, droht ein Temperatursturz, wie DWD-Meteorologe Marcus Beyer erklärt. Dabei sinkt die Schneefallgrenze sukzessive auf rund 1200 Meter. Nach dem Abzug von "Xavier" gelangt Deutschland unter den Einfluss polarer Kaltluft. Der Rest der Woche gestaltet sich entsprechend wechselhaft und kühl. Der Wind spielt dann laut DWD aber keine übergeordnete Rolle mehr.

dpa/frs/jst